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YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
16:41
YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...