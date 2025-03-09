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Haberler Yaşam YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:41

YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!

Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...

YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!

2025/1 YDS soruları, ÖSYM AİS ekranları üzerinden yayımlanacak. Yabancı Dil Sınavı'nın ardından, adaylar soru kitapçığını merakla araştırmaya başlayacak. Her sınavın ardından, adaylar sonuç belgesini alana kadar yayımlanan kitapçıklar aracılığıyla cevaplarını kontrol edebiliyor. Peki, YDS sınav soruları ne zaman açıklanacak ve YDS cevap anahtarı hangi tarihte yayımlanacak?

YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!

YDS SINAVI TAMAMLANDI!

ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Sınav, saat 10.15'te başladı. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmadı.

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YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!

YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 19 Mart 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YDS SORULARI VE CEVAPLARI PDF|| ÖSYM ile 2025/1 YDS sınav soruları ve cevapları yayında!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.