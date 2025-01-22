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YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
09:59
YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
2025-YDS/1 başvuru süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu sınav, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 180 dakika süre tanınacak. Peki, ÖSYM ile YDS/1 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte,2025 YDS başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...