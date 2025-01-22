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Haberler Yaşam YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:59

YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025-YDS/1 başvuru süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu sınav, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 180 dakika süre tanınacak. Peki, ÖSYM ile YDS/1 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte,2025 YDS başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...

YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), her yıl İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere iki kez düzenlenmektedir. 2025 yılına ait ilk YDS/1 sınavı 9 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınav başvuruları 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, ÖSYM ile YDS başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS/1 başvuru ekranı ve detaylar...

YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ: YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve 29 Ocak tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.

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YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.

YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/1 NE ZAMAN?

YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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