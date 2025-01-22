YDS/1 BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile YDS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), her yıl İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere iki kez düzenlenmektedir. 2025 yılına ait ilk YDS/1 sınavı 9 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınav başvuruları 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, ÖSYM ile YDS başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS/1 başvuru ekranı ve detaylar...