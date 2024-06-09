YDT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM ile YKS YDT soruları ve Yabancı Dil cevap anahtarı PDF

YKS YDT soruları için araştırmalar hız kazanıyor. 9 Haziran günü öğlen oturumunda gerçekleşen Yabancı Dil sınavı sonrası adaylar sosyal medyada soruları tartışmaya başlayacak ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak kitapçıklar ile kendi cevaplarını kontrol edecek. Peki; 2024 YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?