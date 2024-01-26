Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, folik asit ve demir bakımından oldukça zengindir. Folik asit; yorgunluk, halsizlik gibi şikayetleri giderir. Hafızayı kısa sürede güçlendirir bu nedenle sağlıklı bir bilişsel zeka için bol miktarda koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.