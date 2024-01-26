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Haberler Yaşam Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:54

Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası

Bilişsel fonksiyonların iyileşmesi ve gelişmesi için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, özellikle folik asit içeren ve sağlıklı lifler bakımından zengin gıdaların tüketilmesini öneriyor. Günlük hayatta hissedilen yorgunluk, halsizlik ve unutkanlık gibi şikayetler de bu besinler sayesinde ortadan kalkıyor. Peki, hangi besinler bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor? İşte beynin en önemli gıdası denilen besinler...

Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası

KETEN TOHUMU:

Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin kaynaklardan biri de keten tohumudur. Keten tohumu, bilişsel zekayı yükselten lif, vitamin ve mineraller içerir.

Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası

BAKLAGİLLER:

Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller bol miktarda lif, protein ve karbonhidrat içerir. Beyin fonksiyonlarını iyileştiren, hafızayı güçlendiren ve vitamin değerlerini koruyan baklagillerin bol miktarda tüketilmesi gerekiyor.

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Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası

YUMURTA:

Sağlıklı protein kaynaklarından olan yumurta, içerdiği kolin sayesinde beyin fonksiyonlarını iyileştirici etkiye sahiptir.

Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, folik asit ve demir bakımından oldukça zengindir. Folik asit; yorgunluk, halsizlik gibi şikayetleri giderir. Hafızayı kısa sürede güçlendirir bu nedenle sağlıklı bir bilişsel zeka için bol miktarda koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir.

Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası

HURMA:

Beynin gıdası olarak bilinen hurma, zihin sağlığını geliştiriyor. Kalori bakımından düşük olan hurma bol miktarda sağlıklı lif içeriyor. Hurma düzenli tüketildiğinde, bilişsel fonksiyonların gelişmesini sağlıyor.

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