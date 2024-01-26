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Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:54
Yediğiniz anda beyin hücrelerini beslemeye başlıyor! Beynin en önemli gıdası
Bilişsel fonksiyonların iyileşmesi ve gelişmesi için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, özellikle folik asit içeren ve sağlıklı lifler bakımından zengin gıdaların tüketilmesini öneriyor. Günlük hayatta hissedilen yorgunluk, halsizlik ve unutkanlık gibi şikayetler de bu besinler sayesinde ortadan kalkıyor. Peki, hangi besinler bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor? İşte beynin en önemli gıdası denilen besinler...