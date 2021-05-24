Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! Twitter’dan isyan eden kadına: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’ dedi!

Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Restoranlar yalnızca paket servis yapmaya başladı. Bu durum, getirgötürcülere yaradı. Ancak bazı firmalardan ödemelerini zamanında alamayan işletmeler, isyan bayrağını açtı! Kavga sosyal medyaya taşındı! Olayın merkezinde ise 21.5 milyon müşterisinin şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın vardı. İstanbul Kadıköy'de The Candy Shop isimli mekanın işletmecisi Eylül Hanım, Twitter'dan Nevzat Aydın'a 'Neden geç ödeme yapıyorsunuz?' tweeti attı! Bunun üzerine Aydın, 'Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19'mayıs'a denk geldi' açıklaması yaptı. İşletme sahibinin 'Getir uygulaması her gece 12'de ödüyor' demesi üzerine sinirlenen Nevzat Aydın, 'Biz o kadar zengin değiliz' çıkışı yaptı. Sosyal medyadan ünlü CEO'ya tepki yağdı: Hem işletmelerden komisyon al, insanlar hakkı olan parayı sorduğunda da fırçala! Bu nasıl iş! İŞTE O DİYALOG EYLÜL HANIM: Getir her gece 12'de hesaba geçiriyor.