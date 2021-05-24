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Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:19

CEO’su ödemeyi geciktirdi! ’dan isyan eden kadına: ‘Biz kadar zengin değiliz’ dedi!

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, yüzde 12 komisyon aldığı işletmelere yapacağı ödemeyi geciktirdi. Bir restoran sahibi "Getir, gece 12'de ödüyor" deyince kendini kaybetti. "Biz o kadar zengin değiliz" dedi. Vatandaştan tepki gecikmedi: Gözün doysun!

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! Twitter’dan isyan eden kadına: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’ dedi!

Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Restoranlar yalnızca paket servis yapmaya başladı. Bu durum, getirgötürcülere yaradı.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! Twitter’dan isyan eden kadına: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’ dedi!

Ancak bazı firmalardan ödemelerini zamanında alamayan işletmeler, isyan bayrağını açtı!

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Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! Twitter’dan isyan eden kadına: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’ dedi!

Kavga sosyal medyaya taşındı! Olayın merkezinde ise 21.5 milyon müşterisinin şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran CEO'su vardı.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! Twitter’dan isyan eden kadına: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’ dedi!

İstanbul Kadıköy'de The Candy Shop isimli mekanın işletmecisi Eylül Hanım, 'dan 'a "Neden geç ödeme yapıyorsunuz?" tweeti attı!

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! Twitter’dan isyan eden kadına: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’ dedi!

Bunun üzerine Aydın, "Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19'mayıs'a denk geldi" açıklaması yaptı.

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