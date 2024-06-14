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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:04

YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?

Yemekteyiz hafta birincisi her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim...

YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 BİN TL sahibini buluyor. Birbirinden renkli beş yarışmacının hafta içi her gün lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 14 Haziran 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?

Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 Bin TL'yi kazanan isim henüz belli olmadı.

YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

1. GÜN YARIŞMACISI

HATİCE

2. GÜN YARIŞMACISI

SİMGE

3. GÜN YARIŞMACISI

KÜBRA

4. GÜN YARIŞMACISI

MEHMET

5. GÜN YARIŞMACISI

FUAT

YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?

YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA PUAN DURUMU

  • Mehmet:
  • Kübra:
  • Hatice:
  • Simge:
  • Fuat:
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