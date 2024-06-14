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YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:04
YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu?
Yemekteyiz hafta birincisi her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim...