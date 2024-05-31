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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ 31 MAYIS CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 13:55

YEMEKTEYİZ 31 MAYIS CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 BİN TL sahibini bulacak. Birbirinden renkli beş yarışmacının hafta içi her gün lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, hafta finalinde kazanan o isim!

YEMEKTEYİZ 31 MAYIS CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

Yemekteyiz hagfta birincisi her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ 31 MAYIS CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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YEMEKTEYİZ 31 MAYIS CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

31 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi büyük ödülü kazanıyor.

YEMEKTEYİZ 31 MAYIS CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. GÜN: BURCU

2. GÜN: ELİF

3. GÜN: REŞİT

4. GÜN: DERYA

5. GÜN: KADİR

YEMEKTEYİZ 31 MAYIS CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ 31 MAYIS PUAN DURUMU

  • BURCU
  • ELİF
  • REŞİT
  • DERYA
  • KADİR
SON DAKİKA