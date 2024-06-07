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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:35

YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta finaliyle bugün TV8'de izleyicisiyle buluşuyor. Son hafta yarışmacısının ardından verilen puanlar, büyük ödülün sahibini belirleyecek. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 Bin TL bugün sahibini buluyor. Peki, Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, hafta finalinde kazanan o isim!

YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında final günü geldi çattı. Tüm hafta boyunca 5 farklı yarışmacının yemekler yaparak puan topladığı yarışta final günü yaşanıyor. Zuhal Topal'ın da puanlarıyla hafta finalinde büyük ödülün sahibi açıklanıyor. Peki, Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu? İşte, büyük ödülün sahibi...

YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 7 Haziran 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...

Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 Bin TL'yi kazanan isim henüz belli olmadı.

YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI 3-7 HAZİRAN

1. GÜN YARIŞMACISI

Meryem Koç

2. GÜN YARIŞMACISI

Yaşariye Demircan

3. GÜN YARIŞMACISI

Umut Can Özkayalar

4. GÜN YARIŞMACISI

Ulviye Cansel Bayraktar

5. GÜN YARIŞMACISI

Alican Makaslı

YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
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