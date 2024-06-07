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YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:35
YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta finaliyle bugün TV8'de izleyicisiyle buluşuyor. Son hafta yarışmacısının ardından verilen puanlar, büyük ödülün sahibini belirleyecek. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 Bin TL bugün sahibini buluyor. Peki, Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, hafta finalinde kazanan o isim!