YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN CUMA 🍴 Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında final günü geldi çattı. Tüm hafta boyunca 5 farklı yarışmacının yemekler yaparak puan topladığı yarışta final günü yaşanıyor. Zuhal Topal'ın da puanlarıyla hafta finalinde büyük ödülün sahibi açıklanıyor. Peki, Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu? İşte, büyük ödülün sahibi...