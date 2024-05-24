Yemekteyiz ’de haftanın kazanını açıklandı mı? 24 Mayıs Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL’lik ödülü kim kazandı?

Yemekteyiz birincisi her cuma günü TV8 ekranlarında açıklanıyor. Haftanın her günü bir yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmada büyük ödül haftanın sonunda sahibiyle buluşuyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?