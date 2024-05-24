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Yemekteyiz ’de haftanın kazanını açıklandı mı? 24 Mayıs Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL'lik ödülü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:48
Yemekteyiz ’de haftanın kazanını açıklandı mı? 24 Mayıs Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL'lik ödülü kim kazandı?
Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yer alan yemek yarışması haftanın son gününde hafta finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden renkli beş yarışmacının yarıştığı programda her gün bir yarışmacı yemek yapıyor ve arkadaşları tadım yaparak puan veriyor. Sunucu Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da yarışmacıların kaderini belirliyor. Peki, 24 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?