YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşiyor. Her hafta yarışan 5 yarışmacıda en iyi yemeği yapan arkadaşları ve Zuhal Topal'dan aldığı puanlarla 150 bin TL'lik ödülünün sahibi oluyor. Peki, 15 Mayıs Yemekteyiz kazanını kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?