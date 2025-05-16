Haberler
Yaşam
YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
14:41
YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?
Yemekteyiz'de haftanın final günü başlıyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı programda, son gün yarışmacısının sofrasına konuk olundu. Hafta boyunca hünerlerini sergileyen yarışmacılardan biri, 150 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte detaylar...