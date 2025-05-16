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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:41

YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?

Yemekteyiz'de haftanın final günü başlıyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı programda, son gün yarışmacısının sofrasına konuk olundu. Hafta boyunca hünerlerini sergileyen yarışmacılardan biri, 150 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşiyor. Her hafta yarışan 5 yarışmacıda en iyi yemeği yapan arkadaşları ve Zuhal Topal'dan aldığı puanlarla 150 bin TL'lik ödülünün sahibi oluyor. Peki, 15 Mayıs Yemekteyiz kazanını kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?

YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?

TV8 İLE 16 MAYIS YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 16 Mayıs 2025 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

İşte, haftanın birincisi;

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YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın finalinde henüz puan durumu belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Elif Arın

Erhan Akçay

Gülşen Onursal

Kübra İmre

Yusuf Koçyiğit

YEMEKTEYİZ HAFTA ŞAMPİYONU BELİRLENİYOR! 150 bin TL ödül sahibini buluyor: TV8’de 16 Mayıs Yemekteyiz kazananı kim?