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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 16:02

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor! Bir hafta boyunca en iyi yemekleri yapmak için mücadele eden yarışmacılar, 150 bin TL'lik büyük ödül için son kez hünerlerini sergileyecek. Günün sonunda en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi olacak. Peki, 14 Mart Yemekteyiz birincisi kim oldu, finalde neler yaşandı? İşte detaylar!

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanıyor! TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, haftanın son yarışmacısı menüsünü hazırlayıp, puanları toplayacak. 150 bin TL ödül için verilen puanlarla haftanın birincisi belirlenecek. Büyük ödülü kimin kazanacağı merakla beklenirken, izleyiciler sonuçları heyecanla takip ediyor. Peki, 14 Mart Yemekteyiz kazananı kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte detaylar!

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

TV8 İLE 14 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 14 Mart 2025 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

İşte, haftanın birincisi;

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Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı henüz belli olmadı.

150 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

YEMEKTEYİZ 10-14 MART 2025 YARIŞMACILARI

  • Emel İnan
  • Gülcan Gündüz
  • Rabia Uyanık
  • Bora Bayır
  • Egemen Taştekin
Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?