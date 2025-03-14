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Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
16:02
Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?
TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor! Bir hafta boyunca en iyi yemekleri yapmak için mücadele eden yarışmacılar, 150 bin TL'lik büyük ödül için son kez hünerlerini sergileyecek. Günün sonunda en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi olacak. Peki, 14 Mart Yemekteyiz birincisi kim oldu, finalde neler yaşandı? İşte detaylar!