Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 14 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanıyor! TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, haftanın son yarışmacısı menüsünü hazırlayıp, puanları toplayacak. 150 bin TL ödül için verilen puanlarla haftanın birincisi belirlenecek. Büyük ödülü kimin kazanacağı merakla beklenirken, izleyiciler sonuçları heyecanla takip ediyor. Peki, 14 Mart Yemekteyiz kazananı kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte detaylar!