Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:42

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kim kazandı sorusu bu akşam yanıt buluyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların birincilik adına ter döktüğü zorlu maratonun yeni gününde haftanın kazananı açılanacak. Bu hafta yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan puan alan haftanın birincisi seçilecek. Rakiplerinden daha fazla puan alarak haftanın birincisi seçilen 15 bin TL değerindeki büyük ödülü kazanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 18 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu nasıl?