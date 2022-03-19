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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:42

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kim kazandı sorusu bu akşam yanıt buluyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların birincilik adına ter döktüğü zorlu maratonun yeni gününde haftanın kazananı açılanacak. Bu hafta yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan puan alan haftanın birincisi seçilecek. Rakiplerinden daha fazla puan alarak haftanın birincisi seçilen 15 bin TL değerindeki büyük ödülü kazanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 18 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu nasıl?

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusu bugün gündeme geliyor. Mutfakta hünerini en iyi şekilde sergileyen yarışmacı yüksek puanın sahibi oluyor. Haftanın finalinde 15 bin TL'lik ödülü almak isteyen 18 Mart 2022 Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 18 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu nasıl?

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 18 MART 2022

Yemekteyiz kazananı ile haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTA İÇİ HER GÜN TV8'DE!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

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Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Mart Pazartesi Yarışmacıları

Gülnaz Turayeva: 31 Puan

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Mart Salı Yarışmacıları

Sevdiye Becce Satıroğlu: 24 Puan

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Mart Çarşamba Yarışmacıları

Emrah Burak: 14 Puan

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Mart Perşembe Yarışmacıları

Nesli Nur Nar: 28 Puan

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Mart Cuma Yarışmacıları

Mehmet Ali Çelebi: 20

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı!

HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!

Haftanın finalinde 31 puan alan Gülnaz Hanım 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu. Gülnaz Hanım 25 puan yarışmacılardan 6 puan da Zuhal Topal'dan aldı.

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