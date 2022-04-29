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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu
Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 13:49

Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kim kazandı sorusu bu akşam yanıt buluyor. Haftanın final gününde en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. En düşük puanı alan isim ise 15 bin TL'lik ödüle veda ediyor. Geçen hafta 22 Nisan Cuma gününde, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 21 puan alan Bilge Hanım haftanın sonuncusu olurken 15 bin TL'nin kazananı ise büyük sevinç yaşamıştı. Peki 29 Nisan 2022 Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu açıklandı mı, kim kazandı? İşte yanıtı

Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu

29 Nisan Cuma gününe ilişkin Yemekteyiz kazanan ismi ve puan durumu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda haftanın finali gelip çattı. Yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için mutfakta hünerlerini sergilerken aralarından sadece biri 15 bin TL ödülünün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu açıklandı mı, kim kazandı?

Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıların birbirlerinin yemeklerine bakarak verdiği puan durumu belli oldu. Rekabet dolu haftanın sonunda puan durumu şöyle oldu;

Haftanın finalinde 36 puan alan yarışmacı Muhammet Bey ise 15.000 TL ödülün sahibi oldu.

En yüksek puanı alarak para ödülüne kavuşan Muhammet Bey büyük sevinç yaşadı.

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