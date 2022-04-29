Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu

Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 13:49

Yemekteyiz kim kazandı? 29 Nisan 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kim kazandı sorusu bu akşam yanıt buluyor. Haftanın final gününde en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. En düşük puanı alan isim ise 15 bin TL'lik ödüle veda ediyor. Geçen hafta 22 Nisan Cuma gününde, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 21 puan alan Bilge Hanım haftanın sonuncusu olurken 15 bin TL'nin kazananı ise büyük sevinç yaşamıştı. Peki 29 Nisan 2022 Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu tablosu açıklandı mı, kim kazandı? İşte yanıtı