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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 15:49

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan 17 Mart 2023 tarihli haftanın finali ile belli oluyor. Her hafta Cuma günleri haftanın birincisi belli olurken yarışmacının takipçileri de araştırmalara başlıyor. Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı soruları yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu bugün ekranlara gelecek son yarışmacı ardından netleşiyor. Peki, son dakika Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, son bölüm ile 50 bin TL'nin sahibi!

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!

Yemekteyiz kim kazandı bugün de araştırılmaya başladı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan programda 5 yarışmacı kendilerine özel yemek menüleri ile yarışmacıları ağırlayarak puan topluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi heyecanlı anların yaşandığı final bölümü ardından belli oluyor. Peki, 17 Mart 2023 puan durumu ile Yemekteyiz kazanan ve büyük ödülün sahibi kim oldu? İşte, birinci olan isim…

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 17 MART 2023

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 17 Mart 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!

İŞTE YEMEKTEYİZ KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacak.

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. gün yarışmacısı: Sebahat Hanım:

2. gün yarışmacısı: Oğuzhan Bey:

3. gün yarışmacısı: Nigar Hanım:

4. gün yarışmacısı: Selin Hanım:

5. gün yarışmacısı: Onur Bey:

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!
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