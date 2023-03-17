Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!

Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 15:49

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? 17 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu haftanın finali ile yayında!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan 17 Mart 2023 tarihli haftanın finali ile belli oluyor. Her hafta Cuma günleri haftanın birincisi belli olurken yarışmacının takipçileri de araştırmalara başlıyor. Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı soruları yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu bugün ekranlara gelecek son yarışmacı ardından netleşiyor. Peki, son dakika Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, son bölüm ile 50 bin TL'nin sahibi!