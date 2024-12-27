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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:00

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz'de haftanın finali için beklenen an geldi! TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması, Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta yılbaşı özel bölümünde birinci olan yarışmacı, büyük ödül olarak 250 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri, günün puan durumu ve kazanan ismi merakla bekliyor. Peki, 27 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülün sahibi olan yarışmacı ve puan tablosu ile ilgili tüm detaylar…

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı dorukta! Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışması, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. 250 bin TL'lik büyük ödül için yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu? İşte, 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi ve 27 Aralık 2024 Yemekteyiz puan tablosu...

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

BU HAFTA YILBAŞI ÖZEL!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yılbaşı özel haftası heyecanı yaşanıyor!. Bu özel bölümde, daha önce yarışmaya katılan 5 yarışmacı, 250 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya mücadele veriyor.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesiyle belli olacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de yarışmacılardan ve Zuhal Topla'dan en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Sebahat Yolçu

Dilan Çoşkun

Murat Bakan

Ali Hüda Yılmaz

Nurettin Tekin

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
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