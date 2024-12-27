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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
11:00
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Yemekteyiz'de haftanın finali için beklenen an geldi! TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması, Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta yılbaşı özel bölümünde birinci olan yarışmacı, büyük ödül olarak 250 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri, günün puan durumu ve kazanan ismi merakla bekliyor. Peki, 27 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülün sahibi olan yarışmacı ve puan tablosu ile ilgili tüm detaylar…