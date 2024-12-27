Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 27 Aralık 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı dorukta! Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışması, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. 250 bin TL'lik büyük ödül için yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu? İşte, 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi ve 27 Aralık 2024 Yemekteyiz puan tablosu...