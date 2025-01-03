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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
14:35
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?
TV8 ekranlarında her hafta büyük heyecana sahne olan Yemekteyiz yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, haftanın finalinde büyük ödül 150 bin TL'nin sahibi belli oluyor. Yarışmacılar hünerlerini sergilerken yarışmayı yakından takip eden seyirciler bu haftanın puan durumunu mercek altına aldı. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma günü Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?