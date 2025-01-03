Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:35

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında her hafta büyük heyecana sahne olan Yemekteyiz yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, haftanın finalinde büyük ödül 150 bin TL'nin sahibi belli oluyor. Yarışmacılar hünerlerini sergilerken yarışmayı yakından takip eden seyirciler bu haftanın puan durumunu mercek altına aldı. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma günü Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz, bu hafta da izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Beş yetenekli yarışmacı, kendi özel menülerini sunarak maharetlerini ortaya koyarak hafta finalinde, en yüksek puanı toplayıp tam 150 bin TL değerindeki büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Peki, 3 Ocak Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali 3 Ocak 2025 bugün saat 16.00'da ekranlara gelecek. Hafta oylaması sonucunda büyük ödülü kazanan yarışmacı haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Çağla:

Mertcan:

Cengiz:

Şengül:

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

30 Aralık Pazartesi Yarışmacısı: Şengül Kaplan

31 Aralık Salı Yarışmacısı: Gamze Ural

1 Ocak Çarşamba Yarışmacısı: Cengiz Kerem

2 Ocak Perşembe Yarışmacısı: Mertcan Pelen

3 Ocak Cuma Yarışmacısı: Çağla Güner

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA