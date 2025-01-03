YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Ocak 2025 Zuhal Topla’la Yemekteyiz büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz, bu hafta da izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Beş yetenekli yarışmacı, kendi özel menülerini sunarak maharetlerini ortaya koyarak hafta finalinde, en yüksek puanı toplayıp tam 150 bin TL değerindeki büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Peki, 3 Ocak Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte, ayrıntılar...