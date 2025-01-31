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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
14:16
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz, haftanın final bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Hafta boyunca yarışan dört yarışmacının ardından, son gün mutfağa giren isim Selim Bey olacak. Yarışmacıların birbirine verdiği puanlara, Zuhal Topal'ın değerlendirmesi de eklenerek kazanan belli olacak. 150 bin TL'lik büyük ödülü kimin alacağı ise büyük merak konusu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte ödülün sahibi...