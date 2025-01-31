YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son gününde yarışmacılar, aldıkları puanlarla büyük ödül için son şanslarını kullanıyor. Hafta boyunca birbirleriyle kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, hem rakiplerinden hem de Zuhal Topal'dan gelen puanlarla haftanın birincisini belirleyecek. Peki, Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı kim oldu?