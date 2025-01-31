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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:16

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, haftanın final bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Hafta boyunca yarışan dört yarışmacının ardından, son gün mutfağa giren isim Selim Bey olacak. Yarışmacıların birbirine verdiği puanlara, Zuhal Topal'ın değerlendirmesi de eklenerek kazanan belli olacak. 150 bin TL'lik büyük ödülü kimin alacağı ise büyük merak konusu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte ödülün sahibi...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son gününde yarışmacılar, aldıkları puanlarla büyük ödül için son şanslarını kullanıyor. Hafta boyunca birbirleriyle kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, hem rakiplerinden hem de Zuhal Topal'dan gelen puanlarla haftanın birincisini belirleyecek. Peki, Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı kim oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

30 OCAK CUMA | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

30 Ocak Cuma ekrana gelen haftanın finalinde yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Pazartesi günü yarışmacısı Nursena Karakuş

Salı günü yarışmacısı Mehmet Sarıçam

Çarşamba günü yarışmacısı Zeynep Ulusoy

Perşembe günü yarışmacısı Nurdan Şengür

Cuma günü yarışmacısı Selim Sayan

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 31 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...
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