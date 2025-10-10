Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ'DE HAFTA FİNALİ HEYECANI! TV8 ile 10 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödül kimin oldu?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:08

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananını bugün açıklıyor. 10 Ekim tarihinde gerçekleşen finalde Eda, Seçil, Settar, Şükran ve Orhan arasından yalnızca biri 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, bu haftanın birincisi kim oldu? 10 Ekim finalinde 200 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı?

Yemekteyiz yarışmasında bu hafta da heyecan dorukta! Yarışmacılar yaklaşık 2,5 saat süren süre boyunca hem yemeklerini hazırlıyor hem de şık masalarını hazırlayarak jüriyi etkilemeye çalışıyor. Her günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, haftanın finalinde büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 10 Ekim'de Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu ve 200 bin TL'lik ödül kimin oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı! Bugün ekrana gelecek bölümde yarışmacılardan biri 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

6-10 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Eda Alkan

Seçil Topal

Settar Özkök

Şükran Bekar

Orhan Köse

