YEMEKTEYİZ’DE HAFTA FİNALİ HEYECANI! TV8 ile 10 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödül kimin oldu?

Yemekteyiz yarışmasında bu hafta da heyecan dorukta! Yarışmacılar yaklaşık 2,5 saat süren süre boyunca hem yemeklerini hazırlıyor hem de şık masalarını hazırlayarak jüriyi etkilemeye çalışıyor. Her günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, haftanın finalinde büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 10 Ekim'de Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu ve 200 bin TL'lik ödül kimin oldu?