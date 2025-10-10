Haberler
Yaşam
YEMEKTEYİZ'DE HAFTA FİNALİ HEYECANI! TV8 ile 10 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödül kimin oldu?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:08
YEMEKTEYİZ'DE HAFTA FİNALİ HEYECANI! TV8 ile 10 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödül kimin oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananını bugün açıklıyor. 10 Ekim tarihinde gerçekleşen finalde Eda, Seçil, Settar, Şükran ve Orhan arasından yalnızca biri 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, bu haftanın birincisi kim oldu? 10 Ekim finalinde 200 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı?