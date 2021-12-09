Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin! Seçenekli ve farklı Cuma mesajları 10 Aralık 2021

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları ve sözleri için sorgulamalar da başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu anlamlı günde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, manevi huzur ile dolacak. Barış, kardeşlik ve sevgi bağının güçlendiği, duaların edildiği, ibadetlerin yerine getirildiği 10 Aralık Cuma gününde, sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek isteyenler ise yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; 10 Aralık 2021 farklı ve seçenekli Cuma mesajlarına ulaşabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.