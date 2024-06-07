Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz’da başlıyor...

Bu kapsamda önceden daha üst paket otomobillere konulan bu donanımlar artık en boş pakette de zorunlu kılınacak. Uzmanlara göre bu yürürlüeğe girecek olan uygulama otomobil üretimindeki maliyeti artıracağından, uzun vadede otomobil fiyatlarında donanım maliyetlerine istinaden bir miktar artış bekleniyor.