Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz'da başlıyor...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:24

Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz'da başlıyor...

Araçlarda 7 Temmuz itibariyle Genel Güvenlik Yönetmeliği değişiyor. Bu değişiklikler bugüne kadar araçlarda bulunmayan birtakım güvenlik donanımlarıyla alakalı olacak. Bu değişiklikle hedeflenen amaç can ve mal kaybını en aza indirgemek olacak. 7 Temmuz itibarıyla Genel Güvenlik Yönetmeliği kapsamı ile hayata geçirilmesi beklenen düzenleme hakkında detaylar netleşiyor. Peki, Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? İşte, yeni araç alacaklar dikkat!

Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz’da başlıyor...

Türkiye'de oldukça önemli olan otomotiv sektöründe yeni bir değişikliğe gidiliyor. Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu olarak tanıtılan düzenleme 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Peki, araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor, ne zaman geçerli olacak, hangi araçlarda zorunlu olacak?

Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz’da başlıyor...

YENİ ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Otomobillerde bugün opsiyonel bulunan şerit takip sistemi, acil fren sistemlerinin yayaları ve bisikletleri tanıması, park sensörü ve geri dönüş kamerası gibi pek çok insan hayatını ve manevi kayıpları engellemek amacıyla bu kararla birlikte zorunlu olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz’da başlıyor...

Bu kapsamda önceden daha üst paket otomobillere konulan bu donanımlar artık en boş pakette de zorunlu kılınacak. Uzmanlara göre bu yürürlüeğe girecek olan uygulama otomobil üretimindeki maliyeti artıracağından, uzun vadede otomobil fiyatlarında donanım maliyetlerine istinaden bir miktar artış bekleniyor.

Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz’da başlıyor...

Avrupa'da ölümlü trafik kazalarını en aza indirme hedefiyle devreye alınacak GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) kapsamında bu tarihten itibaren satılacak sıfır otomobillerde; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor.

Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz’da başlıyor...

ARAÇLARDA HANGİ DONANIMLAR ZORUNLU HALE GELİYOR?

- Acil Durum Fren Sistemi (AEB)

- Şerit Takip Sistemi (LDWS)

- Geri Vites Kamera Sistemi

- Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)

- Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW)

- Akıllı Hız Yardımcısı (ISA)

- Alkol Kilit Sistemi (AIS) Hazırlığı

SON DAKİKA