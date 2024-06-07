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Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz'da başlıyor...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:24
Yeni araç alacaklar dikkat! Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? 7 Temmuz'da başlıyor...
Araçlarda 7 Temmuz itibariyle Genel Güvenlik Yönetmeliği değişiyor. Bu değişiklikler bugüne kadar araçlarda bulunmayan birtakım güvenlik donanımlarıyla alakalı olacak. Bu değişiklikle hedeflenen amaç can ve mal kaybını en aza indirgemek olacak. 7 Temmuz itibarıyla Genel Güvenlik Yönetmeliği kapsamı ile hayata geçirilmesi beklenen düzenleme hakkında detaylar netleşiyor. Peki, Araçlarda hangi donanımlar zorunlu hale geliyor? İşte, yeni araç alacaklar dikkat!