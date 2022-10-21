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Haberler Yaşam Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 15:30

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!

Asgari ücret zammı Ocak 2023 için yeniden hesaplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin liderliğinde çalışmalar başladı. Tespit komisyonu toplantısı sonrası belirlenecek ocak zammı asgari ücret, emekli ve memur zammı oranlarını belirleyecek. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı kapsamında söz konusu artışın oldukça etkili olması bekleniyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücrete zam son dakika ekonomi haberleri…

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!

Asgari ücrete ocak zammı için çalışmalar başladı. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesajlar devam ediyor. Enflasyon oranlarıyla birlikte masada yer alan zam oranı ortaya çıkmaya başladı. 6 aylık enflasyon verisinde 3 ay geride kalırken asgari ücret zammı da konuşulmaya başladı. Sene sonunda netleşecek zam miktarı konusunda masada birkaç formül şekilleniyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, masadaki rakamlar…

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!

2023 ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMALARI HIZ KAZANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE DE 'ENFLASYON' VURGUSU YAPMIŞTI

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!

Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı.

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