Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 ocak zammı ile asgari ücrete zam yeniden hesaplanıyor!

Asgari ücret zammı Ocak 2023 için yeniden hesaplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin liderliğinde çalışmalar başladı. Tespit komisyonu toplantısı sonrası belirlenecek ocak zammı asgari ücret, emekli ve memur zammı oranlarını belirleyecek. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı kapsamında söz konusu artışın oldukça etkili olması bekleniyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücrete zam son dakika ekonomi haberleri…