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Haberler Yaşam YENİ BENZİN FİYATI 2022: Zam ve indirimler sonrası 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:00

YENİ BENZİN FİYATI 2022: Zam ve indirimler sonrası 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL oldu?

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıkarken yaşanan bu artış sonrası benzin fiyatı da gündemdeki yerini aldı. Rus birliklerinin savaş suçu işlediği iddialarıyla beraber yeni yaptırım kararı endişeleriyle fiyatlarda dalgalanmalar devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak gelen indirim ve zam haberleriyle özellikle araç sahipleri "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde brent petroldeki düşüş indirim haberlerini de beraberinde getirmişti. Peki, 6 Nisan 2022 Motorin ve benzin fiyatlarında son durum ne, zam veya indirim geldi mi? İşte son dakika gelişmeleri...

YENİ BENZİN FİYATI 2022: Zam ve indirimler sonrası 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL oldu?

Motorin ve benzin fiyatı son dakika indirim ve zam haberleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı birçok piyasada olduğu gibi petrol piyasasını da direkt olarak etkiliyor. Bölgedeki gelişmelele beraber birçok piyasada olduğu gibi petrol piyasası da direkt olarak etkileniyor. Hal böyleyken ise "6 Nisan 2022 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Motorin ve benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri gibi tüm gelişmeler...

YENİ BENZİN FİYATI 2022: Zam ve indirimler sonrası 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL oldu?

BRENT PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

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YENİ BENZİN FİYATI 2022: Zam ve indirimler sonrası 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

YENİ BENZİN FİYATI 2022: Zam ve indirimler sonrası 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

YENİ BENZİN FİYATI 2022: Zam ve indirimler sonrası 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL oldu?

LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

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