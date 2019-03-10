Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler

BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy j7 Prime 2 akıllı telefonun çok uygun fiyata satışa çıkarılacağı duyuruldu. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da indirimli ürünler arasında hem yiyecek hem de non-food ürünleri var. Yeni BİM aktüel ürünler kataloğundaki tüm fırsatlara aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz.