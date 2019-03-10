Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 MartCuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
Her hafta Cuma günleri tüketiciler tarafından merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da merak konusu oldu. 15 Mart 2019 tarihli indirimli ürünleri barındıran katalog yayınlandı! Bu haftanın listesinde öne çıkan ürünler arasında Samsung Galaxy j7 Prime 2 akıllı telefon ve indirimli ev eşyaları var. 15 Mart Cuma gününden itibaren faydalanabileceğiniz BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizde ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 10.03.2019
12:16
Güncelleme Tarihi: 10.03.2019
12:19