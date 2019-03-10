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  • Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler

Yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler

Her hafta günleri tüketiciler tarafından merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta da merak konusu oldu. 2019 tarihli indirimli ürünleri barındıran katalog yayınlandı! Bu haftanın listesinde öne çıkan ürünler arasında j7 Prime 2 akıllı telefon ve indirimli ev eşyaları var. 15 Mart Cuma gününden itibaren faydalanabileceğiniz tam listesine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 12:19
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler

aktüel ürünler listesinde j7 Prime 2 akıllı telefonun çok uygun fiyata satışa çıkarılacağı duyuruldu. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da indirimli ürünler arasında hem yiyecek hem de non-food ürünleri var. Yeni BİM aktüel ürünler kataloğundaki tüm fırsatlara aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz.

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
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Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda inanılmaz indirimler
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