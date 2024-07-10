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Haberler Yaşam Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 06:08

Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi

Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Çanakkale de var. Daha önce Elazığ'da görev alan yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olan Toraman yeni görevinde Çanakkale Valiliğinde olacak. Peki; Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...

Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi

Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemde. Valilik atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından 5 ilde yeni valiler araştırılıyor. Bu noktada Toraman da takip ediliyor. İşte, Ömer Toraman'ın hayatı hakkında merak edilenler...

Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi

YENİ ÇANAKKALE VALİSİ ÖMER TORAMAN OLDU!

Elazığ Valisi olan Ömer Toraman, atama kararı ardından yeni Çanakkale Valisi oldu. Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.

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Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi

ÖMER TORAMAN KİMDİR?


1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu.İlk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Doç. Dr. Ömer Toraman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.
Mezun olmasından sonra memleketi Erzurum'da göreve başlayan Doç. Dr. Ömer Toraman burada Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı.


Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi

Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman Tokat Valiliği, Kütahya Valilikleri görevlerinde bulundu.

Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Doç. Dr. Ömer Toraman, 2 Ekim 2021 tarih ve 31616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/467 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği görevine atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Vali Doç. Dr. Ömer Toraman evli ve 3 çocuk babasıdır.

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