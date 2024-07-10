Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi

ÖMER TORAMAN KİMDİR?



1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu.İlk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Doç. Dr. Ömer Toraman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Mezun olmasından sonra memleketi Erzurum'da göreve başlayan Doç. Dr. Ömer Toraman burada Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı.





