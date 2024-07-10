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Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:08
Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ömer Toraman siyasi kariyeri ve biyografisi
Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Çanakkale de var. Daha önce Elazığ'da görev alan yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olan Toraman yeni görevinde Çanakkale Valiliğinde olacak. Peki; Ömer Toraman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...