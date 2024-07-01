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Giriş Tarihi: 01.07.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 23:48

Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak, açıklandı mı?

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Bakan Özhaseki son dakika gelişmesiyle görevinden affını istedi. Bunun yeni Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı kim olacak soruları gündeme gelmeye başladı. Bakan Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affnı istediğini belirtti. Peki yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak, belli oldu mu?

Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak, açıklandı mı?

Çevre ve şehircilik iklim değişikliği Bakanı bakan Özhaseki'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından yeni Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı araştırılmaya başladı. Peki Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı kim olacak açıklandı mı?

Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak, açıklandı mı?

SON DAKİKA ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki şu açıklamalarda bulundu:

"Aziz milletimiz, Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye'nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum. İlerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev almak kader yazgımız oldu.

Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye'mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur. Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu.

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Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak, açıklandı mı?

Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi. Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk'ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum.

Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak, açıklandı mı?

Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir. Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak, açıklandı mı?
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