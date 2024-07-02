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Haberler Yaşam Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve görevleri
Giriş Tarihi: 02.07.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 17:25

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve görevleri

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve kariyeri araştırılmaya başladı. 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğan Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık görevi boyunca birçok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla dikkat çekti. Peki, Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında hangi görevlerde yer aldı? İşte Murat Kurum hayatı ve kariyeri

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve görevleri

2 Temmuz tarihli Resmi Gazete atamalarıyla Yeni, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.1976 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev alan Kurum'un kariyeri araştırılıyor. Peki, Murat Kurum kimdir?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve görevleri

MURAT KURUM KİMDİR?

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti.

Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Üniversitede baba mesleğinden devam ederek mühendis olmak isteyen Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi.

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Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve görevleri

Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı.

Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve görevleri

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı.

Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.

Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve görevleri

Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle; yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı.

Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

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