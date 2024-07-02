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Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
06:20
Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Kurum’un hayatı ve kariyeri
Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve kariyeri araştırılmaya başladı. 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğan Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık görevi boyunca birçok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla dikkat çekti. Peki, Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında hangi görevlerde yer aldı? İşte Murat Kurum hayatı ve kariyeri