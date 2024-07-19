Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 06:18

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri

Cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda dolaşıma girdi. Mübarek günün geldiğini din kardeşlerine haber vermek isteyen Müslümanlar birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ile paylaşımlarını zenginleştiriyor. İşte 19 Temmuz 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri

Cuma mesajları gündemde. Maneviyat dolu bugünde günün anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak isteyen Müslümanlar din kardeşlerine yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları gönderiyor. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçenekleri ile en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun, hadisli cuma mesajı seçenekleri...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

19 Temmuz 2024 Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

SON DAKİKA