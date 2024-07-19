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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
06:18
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Yeni, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri
Cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda dolaşıma girdi. Mübarek günün geldiğini din kardeşlerine haber vermek isteyen Müslümanlar birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ile paylaşımlarını zenginleştiriyor. İşte 19 Temmuz 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve sözleri…