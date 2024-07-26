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Haberler Yaşam YEPYENİ CUMA MESAJLARI 26 TEMMUZ 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:22

YEPYENİ CUMA MESAJLARI 26 TEMMUZ 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları ve sözleri paylaşılmaya başladı. Müslümanların haftalık bayramında her hafta olduğu gibi bu hafta da en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda dolaşıma girdi. Bu anlam ve huzur dolu günde Müslümanlar birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ile paylaşımlarını zenginleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve sözleri…

YEPYENİ CUMA MESAJLARI 26 TEMMUZ 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

Resimli cuma mesajları paylaşılıyor. Bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi sevincini yaşayan Müslümanlar din kardeşlerine yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajlarını göndermeye başladı. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçenekleri ile en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun, hadisli cuma mesajı seçenekleri...

YEPYENİ CUMA MESAJLARI 26 TEMMUZ 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

26 Temmuz 2024 Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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YEPYENİ CUMA MESAJLARI 26 TEMMUZ 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

YEPYENİ CUMA MESAJLARI 26 TEMMUZ 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

YEPYENİ CUMA MESAJLARI 26 TEMMUZ 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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