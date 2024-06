YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

"Cumanız mübarek, kalpleriniz Allah'a yakın, dualarınız kabul olsun."

"Allah'ın rahmetiyle dolu, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü dilerim."

"Kalplerimizin Allah'a yakın olduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma olsun."

"Cuma günü, güneşin batmasına kadar, bir saat vardır. Kim de o saat içinde, bana salavat getirirse, Allah ona on salavat ihsan eder, on günahını affeder ve on derece yükseltir." (Tirmizi)