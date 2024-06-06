YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

7 HAZİRAN YENİ CUMA MESAJLARI!

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu, sizin için hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62:9)

"Cumanız mübarek olsun, dualarınızın kabul olması niyetiyle yüreğinizden geçenleri dileğimle."

"Yüreklerimizin Allah'a yakın olduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma olsun."

"Cuma günü, Allah'ın insanlar arasında nimetini ve sevgisini artırdığı bir gündür. Onda çokça salavat getirin, zira salavatlarınız, melekler arasında götürülür." (Sahih Müslim)