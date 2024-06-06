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YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
23:50
YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek Cuma günü geldi. Cuma gününün Müslüman aleminin bayramı sayılması vesilesiyle "Cuma Mesajları" aramalarına başlandı. Sevdiklerine bu mübarek günde anlamlı, özel, güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar göndermek isteyenler perşembe akşamından Cuma mesajlarını sorguluyorlar. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolu tutulmadan bugüne özel mesajlar gönderilmeye başlanıyor. Bu faziletli günde Hayırlı Cumalar mesajlarıyla müminler birbirlerinin cumalarını kutluyorlar. İşte 7 Haziran özel kısa, uzun, özel, resimli, Cuma mesajları ve Cuma sözleri