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Haberler Yaşam YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 23:48 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 23:50

YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek Cuma günü geldi. Cuma gününün Müslüman aleminin bayramı sayılması vesilesiyle "Cuma Mesajları" aramalarına başlandı. Sevdiklerine bu mübarek günde anlamlı, özel, güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar göndermek isteyenler perşembe akşamından Cuma mesajlarını sorguluyorlar. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolu tutulmadan bugüne özel mesajlar gönderilmeye başlanıyor. Bu faziletli günde Hayırlı Cumalar mesajlarıyla müminler birbirlerinin cumalarını kutluyorlar. İşte 7 Haziran özel kısa, uzun, özel, resimli, Cuma mesajları ve Cuma sözleri

YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Cuma gününde hayırlı Cumalar mesajları Perşembe gecesinden paylaşılmaya başladı. Cuma gününün maneviyatını, huzurunu ve faziletini birbirleriyle paylaşmak isteyen Müslümanlar bu özel, kısa, anlamlı mesajları birbirlerine iletiyorlar. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...

YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

7 HAZİRAN YENİ CUMA MESAJLARI!

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu, sizin için hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62:9)

"Cumanız mübarek olsun, dualarınızın kabul olması niyetiyle yüreğinizden geçenleri dileğimle."

"Yüreklerimizin Allah'a yakın olduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma olsun."

"Cuma günü, Allah'ın insanlar arasında nimetini ve sevgisini artırdığı bir gündür. Onda çokça salavat getirin, zira salavatlarınız, melekler arasında götürülür." (Sahih Müslim)

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YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

"Cumanız mübarek, dualarınız kabul, yüreğiniz huzurlu olsun."

"Rahmet ve mağfiret dolu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, dualarınızın kabul olması niyetiyle."

"Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü dilerim, dualarınızın kabul olması niyetiyle."

"Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, dualarınızın kabul olması temennisiyle."

YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

"Allah'ın rahmeti ve lütfuyla dolu, duaların kabul olduğu mübarek bir Cuma dilerim."

"Dualarınızın, niyetlerinizin ve dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle."

"Kim Cuma günü yıkanır, temizlenir ve mümkünse koku sürünürse, sonra namaza gider ve sessizce oturur, Cuma hatibi konuşana kadar hiçbir şey söylemezse, o kişiye her adımında bir yıl cehennemden uzaklaşma ve bir yıl cennete yaklaşma sevabı verilir." (Buhari)

YENİ CUMA MESAJLARI 7 Haziran 2024 | Perşembe Gecesinden ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

"Cumanız mübarek, kalpleriniz Allah'a yakın, dualarınız kabul olsun."

"Allah'ın rahmetiyle dolu, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü dilerim."

"Kalplerimizin Allah'a yakın olduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma olsun."

"Cuma günü, güneşin batmasına kadar, bir saat vardır. Kim de o saat içinde, bana salavat getirirse, Allah ona on salavat ihsan eder, on günahını affeder ve on derece yükseltir." (Tirmizi)

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