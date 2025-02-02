Haberler
Yaşam
Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! " Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm”! İstenen ceza belli oldu...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
16:49
Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! " Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm”! İstenen ceza belli oldu...
Pendik'te hamileliğini ailesinden saklayıp tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini birinci kattan aşağı atan anne Ayşe Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. SABAH kan donduran iddianamenin detaylarına ulaştı. Tutuklu olan şüpheli anne, ifadesinde aylar önce hamile olduğunu öğrendiğini ancak alkollü olduğu gerekçesiyle kan vermediğini, odasında doğum yapmasının ardından ağlama sesini ailesinin duymaması için bebeği cama götürdüğü esnada elinden düşürdüğünü iddia etti. Şüpheli anneye 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.