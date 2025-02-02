Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! " Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm”! İstenen ceza belli oldu...

"AĞLAMA SESİNDEN KORKARKEN ELİMDEN DÜŞÜRDÜM"

Ardından doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren şüpheli anne, çocuğun ağlamadığını, ne yaşadığını tam olarak anlayamadığını ve korkudan bağını çektiğini ve bu şekilde çocuğun kendisinden ayrıldığını, akabinde üzerini giydiğini, bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini beyan etti.