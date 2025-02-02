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Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:49

Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! " Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm”! İstenen ceza belli oldu...

Pendik'te hamileliğini ailesinden saklayıp tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini birinci kattan aşağı atan anne Ayşe Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. SABAH kan donduran iddianamenin detaylarına ulaştı. Tutuklu olan şüpheli anne, ifadesinde aylar önce hamile olduğunu öğrendiğini ancak alkollü olduğu gerekçesiyle kan vermediğini, odasında doğum yapmasının ardından ağlama sesini ailesinin duymaması için bebeği cama götürdüğü esnada elinden düşürdüğünü iddia etti. Şüpheli anneye 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm! İstenen ceza belli oldu...

İstanbul Pendik'te 1 Mart 2024 günü sabah 04.30 saatlerinde Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etmiş, duyarlı vatandaş bebeğin yalnız olduğunu anlayınca polis ekiplerine haber vermişti. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen minik bebek, yoğun bakımdaki hayat mücadelesi verirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda hamileliğini ailesinden saklayarak tek başına doğum yapıp bebeğini camdan attığı ortaya çıkan şüpheli anne Ayşe Y. adli makamlarca tutuklanmıştı.

Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm! İstenen ceza belli oldu...

EMNİYETE TERK EDİLMİŞ BEBEK İHBARI

Savcılık korkunç olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen terk edilmiş bebek ihbarıyla ortaya çıkan olayda, bebeğin toprak zeminde yaralı halde bulunduğu, sevk edildiği hastanede tedavi altına alındığı anlatıldı. İddianamede adeta ölüme terk edilen bebeğin annesi Ayşe Y.'nin ifadesine de yer verildi.

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Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm! İstenen ceza belli oldu...

REGL OLMAMA ŞİKAYETİ

İfadesinde erkek arkadaşı Danyal Ç. ile birçok kez cinsel ilişki yaşadıklarını söyleyen şüphel anne, Temmuz ayından beri regl olmadığını, 19 Ekim 2023 tarihinde hastaneye regl olmadığı şikayetiyle başvurması sonrasında hastane görevlilerinin gebe olduğu ihtimalinin fazla olduğunu söylemesi nedeniyle öğrendiğini ancak alkollü olması nedeniyle kan vermeyerek hastaneden ayrıldığını, 29 Şubat 2024 tarihinde karnının ağrıdığını, sonrasında kan geldiğini, bu nedenle regl olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm! İstenen ceza belli oldu...

ODASINDA SİGARA İÇERKEN DOĞUM YAPMIŞ

Sonrasında dizlerinin ağrımaya başladığını dile getiren şüpheli Ayşe Y., annesiyle birlikte Tuzla Devlet Hastanesine gittiklerini, acil polikliniğinde regl olması nedeniyle dizlerinin ağrıdığını söylemesi üzerine kendisine iğne yaptıklarını, aynı tarihte taburcu olduğunu, olay gecesi evlerine geri döndüklerini, duş almak amacıyla kalktığında dolaptan kıyafetlerini ayarladığını ve camın önünde bulunan sandalyeye oturarak sigara içtiğini, ancak sandalyeden kalktığı anda dizlerinin titrediğini ve su gelmeye başladığını, çamaşırını ve pijamasını çıkardığını, kıyafetlerini almak amacıyla yere eğildiği esnada aşağı baktığında kan geldiğini, sonra doğumun başladığını ve doğum yaptığını fark ettiğini anlattı.

Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı! Ağlama sesinden korkarken elimden düşürdüm! İstenen ceza belli oldu...

"AĞLAMA SESİNDEN KORKARKEN ELİMDEN DÜŞÜRDÜM"

Ardından doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren şüpheli anne, çocuğun ağlamadığını, ne yaşadığını tam olarak anlayamadığını ve korkudan bağını çektiğini ve bu şekilde çocuğun kendisinden ayrıldığını, akabinde üzerini giydiğini, bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini beyan etti.

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