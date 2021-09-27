Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:45

Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...

Adıyaman'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesi duyunca vücudunu toprağa gömülü buldukları bebeği bıraktığı belirlenen annesi ve anneannesi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...

Olay, dün öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı.

Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...

Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...

İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...

Tedavisine başlanan ve hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeği muayene eden, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...

'BEBEKTEN KURTULMAK İÇİN ANNEMLE PLAN YAPTIK'

Olayın ardından polis ekipleri, mezarlık çevresinde görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

SON DAKİKA