Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemde. Valilik atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından 5 ilde yeni valiler araştırılıyor. Bu noktada Hatipoğlu da takip ediliyor. İşte, Numan Hatipoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...