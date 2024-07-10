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Haberler Yaşam Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 06:06

Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Elazığ da var. Daha önce Tokat Valiliği yapan yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun olan Hatipoğlu yeni görevinde Elazığ Valiliğinde olacak. Peki; Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...

Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemde. Valilik atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından 5 ilde yeni valiler araştırılıyor. Bu noktada Hatipoğlu da takip ediliyor. İşte, Numan Hatipoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...

Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

YENİ ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU OLDU!

10 Temmuz Resmi Gazete atama kararlarında Numan Hatipoğlu Elazığ Valisi olarak atandı.

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Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?


1969 Ordu Korgan doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Korgan' da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.


Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı.

1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır.

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