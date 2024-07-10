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Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:06
Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Numan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi
Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Elazığ da var. Daha önce Tokat Valiliği yapan yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun olan Hatipoğlu yeni görevinde Elazığ Valiliğinde olacak. Peki; Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...