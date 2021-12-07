Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla sayılı günler kala milyonların gözü yeni emekli maaş zammı için gelecek açıklamaya çevrildi. Yılın 2. Yarısına ait enflasyon oranlarının büyük rol oynayacağı zam oranı için yalnızca 1 aylık TÜİK verisinin açıklanması beklenirken şimdilerde vatandaşlar "2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Peki, 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika haberlerinin detayları...