Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

En düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Kasım enflasyonuyla memur ve emekliler için enflasyon farkı da hesaplanmaya başlandı. Gelen son verilere göre % 7.47'lik enflasyon farkı zammı oluştu. Bu kapsamda "2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları son günlerde milyonların yanıt aradığı konuların başında geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla beraber yeni yılda uygulanacak zam oranı da netleşecek. Peki,