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Haberler Yaşam Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 08:08

Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla sayılı günler kala milyonların gözü yeni emekli maaş zammı için gelecek açıklamaya çevrildi. Yılın 2. Yarısına ait enflasyon oranlarının büyük rol oynayacağı zam oranı için yalnızca 1 aylık TÜİK verisinin açıklanması beklenirken şimdilerde vatandaşlar "2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Peki, 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika haberlerinin detayları...

Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

En düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Kasım enflasyonuyla memur ve emekliler için enflasyon farkı da hesaplanmaya başlandı. Gelen son verilere göre % 7.47'lik enflasyon farkı zammı oluştu. Bu kapsamda "2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları son günlerde milyonların yanıt aradığı konuların başında geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla beraber yeni yılda uygulanacak zam oranı da netleşecek. Peki,

Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Kasım enflasyonuyla memur ve emekliler için enflasyon farkı da hesaplanmaya başlandı. Son beş aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. % 7.47'lik enflasyon farkı zammı oluştu

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Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 21.31 arttı. Aylık artış ise yüzde 3.51 oldu. Kasım enflasyonuyla birlikte hazirandan bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Kesin rakam aralık enflasyonuyla belirlenecek olsa da, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 12.5'i bulacak.

Yeni emekli maaş zammında rakamlar netleşiyor! 2022 Ocak ayı en düşük en yüksek SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta netleşmişti. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında gelecek yıl 5+7, 2023 yılında da yüzde 8+6 olmak üzere iki yıl boyunca toplamda yüzde 28.62 artış yaşanacak.

Memur ve memur emekliler aralık enflasyonunda alacakları farkı da öğrenecek.

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