Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan Ayşe Ö. soluğu savcılıkta aldı. Ayşe Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde, "Sen ne kadar yüzsüz arsız bir kadınsın. Beni delirtme. Seni İstanbul'a tanıtırım.



