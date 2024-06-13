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Haberler Yaşam Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi 
Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 07:11

Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi

İstanbul'da Ayşe Ö., kendisini aldattığı gerekçesiyle 2022'de kocası Cüneyt M.'den boşandı. Boşanmanın ardından Cüneyt M., Canan M. ile evlendi. Bu evlilik nedeniyle Ayşe Ö. ile Cüneyt M. arasında tartışmalar yaşandı. Atışmalara yeni eş Canan M. de dahil oldu. Canan M. geçen eylülde, Ayşe Ö.'nün evliyken kocasına yolladığı özel fotoğraflarını Ayşe Ö.'nün arkadaşlarına gönderdi.

ATAKAN IRMAK
Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi

İstanbul'da Ayşe Ö. adlı kadın, eski kocası ve karısının başrolde olduğu bir kumpasla büyük mağduriyet yaşadı.

Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi

Ayşe Ö., kendisini aldattığı gerekçesiyle 2022'de kocası Cüneyt M.'den boşandı. Boşanmanın ardından Cüneyt M., Canan M. ile evlendi. Bu evlilik nedeniyle Ayşe Ö. ile Cüneyt M. arasında sosyal medyada tartışmalar yaşandı.

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Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi

Şiddeti artan tartışmaya bir süre sonra yeni eş Canan M. dahil oldu. Canan M. geçen eylülde, Ayşe Ö.'nün evliyken kocasına yolladığı özel fotoğraflarını Ayşe Ö.'nün arkadaşlarına gönderdi.

Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi

Büyük bir mağduriyetin ortasında kalan Ayşe Ö., irtibata geçtiği Canan M.'nin bu kez ağır hakaret ve tehditlerine hakaretlerine maruz kaldı.

Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan Ayşe Ö. soluğu savcılıkta aldı. Ayşe Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde, "Sen ne kadar yüzsüz arsız bir kadınsın. Beni delirtme. Seni İstanbul'a tanıtırım.

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