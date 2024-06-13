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Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi
Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
07:11
Yeni eşten eski eşe çıplak fotolu tuzak! Özel fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi
İstanbul'da Ayşe Ö., kendisini aldattığı gerekçesiyle 2022'de kocası Cüneyt M.'den boşandı. Boşanmanın ardından Cüneyt M., Canan M. ile evlendi. Bu evlilik nedeniyle Ayşe Ö. ile Cüneyt M. arasında tartışmalar yaşandı. Atışmalara yeni eş Canan M. de dahil oldu. Canan M. geçen eylülde, Ayşe Ö.'nün evliyken kocasına yolladığı özel fotoğraflarını Ayşe Ö.'nün arkadaşlarına gönderdi.