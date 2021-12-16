Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!

Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı, asgari ücret zammı ile beraber gündemdeki yerini aldı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bulunan ve bu kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanacak olan ücretlerle ilgili olarak "Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene asgari ücret zammıyla beraber bu ücretin miktarı 1794 TL olmuştu. Şimdi gözler yeni zamda. Peki, 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...