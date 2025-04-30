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Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
10:00
Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin ardından yeni evlenecek çiftlere özel indirim desteği geldi. Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak ürünlerinde çeşitli markalarla indirim anlaşmaları yapıldı. Konu ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki; yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman, hangi firmalar kampanyaya dahil? İşte, evlenecek çiftlere indirim kampanyası detayları.