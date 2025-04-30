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Haberler Yaşam Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:00

Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin ardından yeni evlenecek çiftlere özel indirim desteği geldi. Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak ürünlerinde çeşitli markalarla indirim anlaşmaları yapıldı. Konu ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki; yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman, hangi firmalar kampanyaya dahil? İşte, evlenecek çiftlere indirim kampanyası detayları.

Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?

Evlenecek çiftler için yeni destekler devreye giriyor. Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak ürünlerinde indirim kampanyası başlatılıyor. Aile Bakanlığı, özel sektörle protokol imzalayacak. Bakan Göktaş, kampanyaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni evleneceklere özel indirimler ne zaman başlayacak, hangi firmalar kampanyaya dahil? İşte, evlenecek çiftlere indirim kampanyası hakkında tüm merak edilenler.

Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI!

28 Nisan Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'in 'Aile Yılı' kapsamında evlenecek gençlere yönelik yeni destekleri duyurdu.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan desteklerin yanı sıra, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak ürünlerinde geçerli olacak özel indirimler için 16 firmayla protokol yapılacağı açıklandı.

İndirim kampanyasıyla, genç çiftlerin ev kurma sürecine ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

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Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

Mobilya, beyaz eşya ve züccaciye ürünlerinde geçerli olacak evlilik indirimi kampanyasının detayları henüz açıklanmadı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, anlaşmalı firmalar ve indirim oranlarının, 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak toplantıyla duyurulacağını belirtti.

Toplantı sonrası, kampanyaya başvuru şartları ve tarihlerinin de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?

HANGİ MARKALAR NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?

Yeni evlenecek çiftlere indirim sunacak markalar ve oranlar henüz açıklanmadı.

30 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek toplantıyla, kampanyaya katılacak firmalar ve indirim detayları kamuoyuna duyurulacak.

Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar?

BAKAN GÖKTAŞ'IN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

"Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden 'Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum."

Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. 'Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek."