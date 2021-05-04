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Haberler Yaşam Yeni genelge ile Sigara satışı yasak mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:50

Yeni genelge ile ? 'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

dün gece geç saatlerde 81 ile gönderdiği marketlerle ilgili yeni genelge ile beraber sigara satışının yasaklanıp yasaklanmadığı konusu da milyonların gündemindeki yerini aldı. Vakalardaki rekor artış sonrası ülke çapında tam kapanma sürecine girilirken alınan son kararda "Market Tedbirleri" konulu genelgede yeni usül ve esaslar belirlendi. Buna göre; Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde ? İşte markette satışı yasaklanan o ürünler ve gelen açıklamanın detayları…

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasak mı?

Milyonlarca vatandaş geçtiğimiz akşam tam kapanma sürecine ilişkin 'nca yayımlanan ek genelgeye ilişkin detayları merak ediyor. Yeni usül ve esasların belirlendiği genelgede sokağa çıkma yasağında belirli ürünlerin satışı yasaklandı. Sabah saatlerinden itibaren ise "Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde ?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte yeni genelge ile marketlerde satışı yasaklanan o ürünler ve sigara satışına ilişkin tüm detaylar…

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasak mı?

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Genelgede "alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek." ifadelerine yer verilirken sigara ve tütün ürünlerinin satışının yasaklandığına ilişkin bir madde yer almadı.

Öte yandan tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasak mı?

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasak mı?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasak mı?

ELEKTRONİK EŞYA, OYUNCAK, KIRTASİYE, GİYİM VE AKSESUAR, EV TEKSTİLİ, OTO AKSESUAR, BAHÇE MALZEMELERİ, HIRDAVAT, ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLERİN SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

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