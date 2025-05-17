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YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
09:41
YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası
BİM aktüel 20-23 Mayıs yeni hafta kataloğu yayımlandı. Bu haftaki kampanyada sofraların vazgeçilmezi olan temel gıda ürünlerinin yanı sıra, teknolojiden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Akıllı bileklikler, cep telefonları, kulaklıklar ve buharlı temizlik makineleri teknoloji reyonunda yer alırken; organizer setleri, saklama kapları, laptop masası, tekerlekli raflar ve krep tavası gibi pratik ev ürünleri de raflarda alıcılarını bekliyor. Ayrıca borcam çeşitleri, sürahiler, vazolar, sahanlar ve sefer tasları gibi mutfak ürünleri ile plaj sezonuna özel terlikler ve şişme botlar da bu haftaki kataloğun dikkat çeken parçaları arasında. İşte BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimli ürünler ve fiyat listesi