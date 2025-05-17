Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 09:41

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası

BİM aktüel 20-23 Mayıs yeni hafta kataloğu yayımlandı. Bu haftaki kampanyada sofraların vazgeçilmezi olan temel gıda ürünlerinin yanı sıra, teknolojiden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Akıllı bileklikler, cep telefonları, kulaklıklar ve buharlı temizlik makineleri teknoloji reyonunda yer alırken; organizer setleri, saklama kapları, laptop masası, tekerlekli raflar ve krep tavası gibi pratik ev ürünleri de raflarda alıcılarını bekliyor. Ayrıca borcam çeşitleri, sürahiler, vazolar, sahanlar ve sefer tasları gibi mutfak ürünleri ile plaj sezonuna özel terlikler ve şişme botlar da bu haftaki kataloğun dikkat çeken parçaları arasında. İşte BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimli ürünler ve fiyat listesi

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası

Bu hafta BİM'de elektronik cihazlardan mutfak ekipmanlarına, ev aksesuarlarından temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok cazip ürün alıcılarla buluşuyor.Salı ve Cuma günleri geçerli olacak indirimli ürün seçenekleri, ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek. Geniş ürün yelpazesiyle alışveriş tutkunlarını mağazalara çekecek olan kampanyada her ihtiyaca uygun fırsatlar sunuluyor.İşte 20-23 Mayıs tarihleri arasında BİM mağazalarında satışta olacak güncel aktüel ürünler listesi ve fiyat bilgileri!

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası

BİM AKTÜEL SALI FIRSATLARI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası

BİM AKTÜEL SALI FIRSATLARI

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası

BİM AKTÜEL SALI FIRSATLARI

YENİ HAFTA BROŞÜRÜ! BİM aktüel 20-23 Mayıs indirimleri: organizer setleri, saklama kapları, tekerlekli raflar ve krep tavası

BİM AKTÜEL SALI FIRSATLARI