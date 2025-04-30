SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...

BİM aktüel kataloğu yayınlandı.Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, temel gıdadan mutfak gereçlerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Hem teknolojik cihazlarda hem de günlük ihtiyaçlarda uygulanan kampanyalar raflarda yerini alacak. Peki, 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta BİM aktüel indirim listesi ve fiyatları.