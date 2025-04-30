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Haberler Yaşam SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:04

SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...

BİM yeni hafta kataloğu çıktı. 6 Mayıs Salı günü temel gıda ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler sunuyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen tüketiciler; pirinç, bulgur, süt, peynir, un, salça, çiya tohumu ve karbonat gibi birçok üründe cazip kampanyalarla buluşacak. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak avantajlar sunan BİM indirimleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...

BİM aktüel kataloğu yayınlandı.Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, temel gıdadan mutfak gereçlerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Hem teknolojik cihazlarda hem de günlük ihtiyaçlarda uygulanan kampanyalar raflarda yerini alacak. Peki, 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta BİM aktüel indirim listesi ve fiyatları.

SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...

BİM 6 MAYIS SALI BROŞÜRÜ

Pirinç 5 kg 240,00 TL

Un 5 kg 81,00 TL

Kırmızı mercimek 2,5 kg 97,50 TL

Nohut 2,5 kg 125,00 TL

Bulgur çeşitleri 2,5 kg 54,75 TL

Siyah zeytin 1 kg 249,00 TL

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SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...

BİM 6 MAYIS SALI BROŞÜRÜ

Süt 1 lt 26,75 TL

Kangal sucuk 500 gr 209,00 TL

Tost peyniri 2 kg 349,00 TL

Yoğurt 3 kg 119,00 TL

Ayran 2 lt 49,50 TL

SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...

BİM 6 MAYIS SALI BROŞÜRÜ

Gazlı İçeçek 75,00 TL

Zarlı kaju 199,00 TL

Karpuz çilek aromalı soğuk çay 2,5 L 39,50 TL

SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...

BİM 7 MAYIS SALI BROŞÜRÜ

Deposuz su arıtma cihazı 5,250 TL

Çift kapılı bozdolabı 11,990,00 TL

Tam otomatik kahve makinesi 17.990,00 TL