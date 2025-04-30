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SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:04
SALI FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu çıktı! 6 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Pirinç, süt, peynir, un, salça...
BİM yeni hafta kataloğu çıktı. 6 Mayıs Salı günü temel gıda ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler sunuyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen tüketiciler; pirinç, bulgur, süt, peynir, un, salça, çiya tohumu ve karbonat gibi birçok üründe cazip kampanyalarla buluşacak. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak avantajlar sunan BİM indirimleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?