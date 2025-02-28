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Haberler Yaşam YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 13:51

YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık

BİM 7 Mart aktüel ürünler kataloğu, Ramazan ayının ilk Cuma günü avantajlı fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Haftalık kampanyalar kapsamında bardak takımları, küçük ev aletleri,tencere setleri, kırtasiye malzemeleri, bebekler için baba kapları ve yemek setleri, oyuncaklar ve daha pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında motosiklet, karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık ve çeşitli küçük ev aletleri yer alıyor. İşte, 7 Mart BİM indirim kataloğundaki ürünler ve detaylar!

YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık

BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu, cazip indirim seçenekleriyle müşterilerini bekliyor! Gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, büyük beden pijama takımlarına ve bebek yemek araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Haftanın dikkat çeken kampanyaları ve 7 Mart Cuma günü için hazırlanan indirimli ürünlerin listesi sizlerle!

YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık

BİM AKTÜEL 7 MART CUMA İNDİRİM KATALOĞU!

125CC Motosiklet – 52.975,00 TL
125CC Motosiklet – 49.900,00 TL
125CC Motosiklet – 69.000,00 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 20.950,00 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet– 15.450,00 TL
Elektrikli Şarjlı Tıraş Makinesi – 329,00 TL

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YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık

BİM AKTÜEL 7 MART CUMA İNDİRİM KATALOĞU!

Mini Fırın – 1.690,00 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak – 750,00 TL
Akıllı Saat – 499,00 TL
Kablolu ve Kablosuz Klavye Mouse Seti – 999,00 TL
Çay Makinesi – 999,00 TL

YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık

BİM AKTÜEL 7 MART CUMA İNDİRİM KATALOĞU!

Oje Kurutucu – 129,00 TL
Kaş Düzeltici – 129,00 TL
Yüz Temizleme Fırçası – 69,00 TL
Kırışıklık Giderici – 499,00 TL
Epilasyon Aleti – 349,00 TL
Elektrikli Diş Fırçası – 279,00 TL

YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık

BİM AKTÜEL 7 MART CUMA İNDİRİM KATALOĞU!

Karnıyarık Tenceresi – 399,00 TL
3'lü Desenli Meşrubat Bardağı – 159,00 TL
3'lü Desenli Su Bardağı – 149,00 TL
Borosilikat Bal Kavanozu – 259,00 TL
4'lü Bıçak Seti – 199,00 TL
Cam Kurabiyelik – 149,00 TL

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