YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık

BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu, cazip indirim seçenekleriyle müşterilerini bekliyor! Gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, büyük beden pijama takımlarına ve bebek yemek araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Haftanın dikkat çeken kampanyaları ve 7 Mart Cuma günü için hazırlanan indirimli ürünlerin listesi sizlerle!