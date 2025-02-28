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YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
13:51
YENİ HAFTA CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 7 Mart broşürü: karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık
BİM 7 Mart aktüel ürünler kataloğu, Ramazan ayının ilk Cuma günü avantajlı fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Haftalık kampanyalar kapsamında bardak takımları, küçük ev aletleri,tencere setleri, kırtasiye malzemeleri, bebekler için baba kapları ve yemek setleri, oyuncaklar ve daha pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında motosiklet, karnıyarık tenceresi, katlanır çamaşır selesi, modüler ayakkabılık ve çeşitli küçük ev aletleri yer alıyor. İşte, 7 Mart BİM indirim kataloğundaki ürünler ve detaylar!