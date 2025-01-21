YENİ HAFTA FIRSATLARI! 💥Bu hafta aktüel ürünler neler? İşte, 20 - 24 Ocak ŞOK, A101 ve BİM aktüel...

ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde yeni hafta indirimleri başladı! 20 - 24 Ocak tarihlerinde raflarda yer alacak aktüel ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için birbirinden cazip seçeneklerin sunulduğu bu indirim günlerinde, teknoloji, gıda, tekstil ve daha pek çok kategoride fırsatlar raflarda alıcısıyla buluşuyor. İşte, bu haftanın öne çıkan ürünleri ve fiyat detayları!