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YENİ HAFTA FIRSATLARI! 💥Bu hafta aktüel ürünler neler? İşte, 20 - 24 Ocak ŞOK, A101 ve BİM aktüel...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:05
YENİ HAFTA FIRSATLARI! 💥Bu hafta aktüel ürünler neler? İşte, 20 - 24 Ocak ŞOK, A101 ve BİM aktüel...
Yeni hafta indirim fırsatları tüm hızıyla başladı! 20 - 24 Ocak tarihleri arasında ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde yer alan aktüel ürünler, alışveriş listelerini şimdiden hareketlendirdi. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, bütçesini düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. İşte, 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler...