Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...
Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 13:51

YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...

A101 6 Mart Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de geniş ürün yelpazesiyle müşterilere cazip indirimler sunan zincir market, bu haftaki broşüründe birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor. Gıda ürünlerinden vitamin takviyelerine, mutfak gereçlerinden beyaz eşyalara, elektronik ürünlerden ev tekstiline kadar pek çok fırsat ürünü raflarda yerini aldı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında buharlı ütü, tencere kapağı düzenleyici, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası ve kadınlar gününe özel ürünler dikkat çekiyor. İşte 6 Mart A101 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler ve fiyat listesi...

YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...

A101 6 Mart indirim kataloğu duyuruldu! Bu hafta zincir marketin raflarında birbirinden çeşitli ürünler ve cazip fırsatlar müşterilerini bekliyor. Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da alışveriş listelerinin vazgeçilmezleri arasında küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, teknoloji ürünleri ve ev tekstili öne çıkıyor. İşte 6 Mart 2025 A101 aktüel ürünleri ve avantajlı fiyatları...

YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU
Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Kulplu Bardak 2'li 59,50 TL

Pasta Tabağı 6'lı 179 TL

Sürahi 149 TL

Kristal Tepsi 139 TL

Renkli Cam Kase 45 TL

Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL

Salata Kurutucu 199 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL

Çamaşır Makinesi 9KG 12.499 TL

Buzdolabı 18.999 TL

Aspiratör 1.299 TL

Elektrikli Süpürge 2.799 TL

Dikiş Makinesi 7.399 TL

Ayak Masaj Aleti 949 TL

Plastik Çay Makinesi 1.299 TL

Izgara ve Tost Makinesi 1.799 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL

YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU

Bluetooth Hoparlör 699 TL

Kameralı Çocuk Takip Saati 2.549 TL

Klavye Mouse Seti 499 TL

TV Ünitesi 2.199 TL

YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU
Yüz Havlusu 54,50 TL

Banyo Havlusu 99,50 TL

Ayak Havlusu 64,50 TL

Kadife Seccade 99,50 TL

Namaz Elbisesi 219 TL

Duvar Saati 169 TL

Katlanabilir Taşıma Arabası 1.499 TL

Çok Amaçlı Kutu 49.50 TL

Benzinli Çapa Makinesi 5.999 TL