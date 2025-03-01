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YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...
Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
13:51
YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...
A101 6 Mart Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de geniş ürün yelpazesiyle müşterilere cazip indirimler sunan zincir market, bu haftaki broşüründe birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor. Gıda ürünlerinden vitamin takviyelerine, mutfak gereçlerinden beyaz eşyalara, elektronik ürünlerden ev tekstiline kadar pek çok fırsat ürünü raflarda yerini aldı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında buharlı ütü, tencere kapağı düzenleyici, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası ve kadınlar gününe özel ürünler dikkat çekiyor. İşte 6 Mart A101 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler ve fiyat listesi...