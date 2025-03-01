YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! A101 aktüel 6 Mart indirimleri: buharlı ütü, çiçek çeşitleri, katlanır taşıma arabası...

A101 6 Mart indirim kataloğu duyuruldu! Bu hafta zincir marketin raflarında birbirinden çeşitli ürünler ve cazip fırsatlar müşterilerini bekliyor. Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da alışveriş listelerinin vazgeçilmezleri arasında küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, teknoloji ürünleri ve ev tekstili öne çıkıyor. İşte 6 Mart 2025 A101 aktüel ürünleri ve avantajlı fiyatları...