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Haberler Yaşam YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı
Giriş Tarihi: 25.04.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:23

YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 aktüel, 1 Mayıs Perşembe günü geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Bu hafta, elektrikli moped, dikiş makinesi ve blender seti gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı, basınçlı yıkama makinesi, spor taytları, ayakkabılıklar, tencere setleri ve sunum tahtaları da raflarda yerini alacak. Ayrıca, temel gıda ürünleri, deterjanlar, oyuncaklar ve elektronik aletler gibi birçok kategoride cazip fırsatlar bu broşürde yer almakta. İşte, A101 1 Mayıs indirimli ürünler ve fiyatları!

YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101'in 1 Mayıs tarihli aktüel kataloğu, bu hafta avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için raflarda yerini aldı.Sınırlı sayıda bulunan ürünlerle kaliteyi uygun fiyatlarla sunan katalog, haftanın kampanyalarına özel fırsatlar sunuyor. Ev yaşamını kolaylaştıran teknolojik cihazlardan mutfak gereçlerine, dış mekan keyfini artıracak mobilyalardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. İşte A101'in 1 Mayıs tarihli aktüel ürünler ve indirimli fırsatlar!

YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 AKTÜEL 1 MAYIS FIRSATLARI!

2.5 kg Trakya Pilavlık Pirinç 124.50 TL
3 kg İyotlu Sofra Tuzu 99.50 TL
1 kg Piliç Kokteyl Sosis 79.50 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile 189 TL
1 kg Geleneksel Un 37.50 TL

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YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ!

Çocuk Bezi 329 TL
50'li Mutfak Havlusu Seti 99.50 TL
3 kg Toz Deterjan 79.50 TL
5 L Yumuşatıcı 119 TL
4 kg Çamaşır Suyu 69.50 TL
4 kg Bulaşık Deterjanı 119 TL

YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 1 MAYIS KAMPANYANLARI!

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49,990 TL
Elektrikli Bisiklet 20,990 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20,999 TL

YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı

Oyun Hamuru ve Hamburger Sepeti 189 TL
Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 299 TL
Oyuncak Asker Araçları Seti 129 TL
Oyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 159 TL
Oyuncak Mini Kamyonlar 69.50 TL