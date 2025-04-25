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YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı
Giriş Tarihi: 25.04.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
17:23
YENİ HAFTA KATALOĞU! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri:kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı
A101 aktüel, 1 Mayıs Perşembe günü geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Bu hafta, elektrikli moped, dikiş makinesi ve blender seti gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, kamp malzemeleri, cam saklama kapları, kablosuz süpürge, kiler dolabı, basınçlı yıkama makinesi, spor taytları, ayakkabılıklar, tencere setleri ve sunum tahtaları da raflarda yerini alacak. Ayrıca, temel gıda ürünleri, deterjanlar, oyuncaklar ve elektronik aletler gibi birçok kategoride cazip fırsatlar bu broşürde yer almakta. İşte, A101 1 Mayıs indirimli ürünler ve fiyatları!