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YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5'li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:14
YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5'li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...
BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 21, 22 ve 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu...