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Haberler Yaşam YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5'li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:14

YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5'li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 21, 22 ve 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu...

YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5’li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birbirinden cazip fırsatlarla dolu! 21-22-24 Ocak 2025 tarihlerinde müşterilerle buluşacak olan katalogda, Dikey Şarjlı Süpürge, 65' Smart 4K Ultra HD Tv, Gece Lambası gibi ürünler öne çıkıyor. Ev gereçlerinden giyim ürünlerine kadar her ihtiyacınızı karşılayacak yeni hafta indirimleri yayında. İşte, BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu...

YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5’li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...

YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!

BİM AKTÜEL 21 OCAK SALI KATALOĞU:

Kağıt Havlu 129,00 TL

Aynalı Kutulu Fırça Seti 135,00 TL

Maskara 99,00 TL

Ten Görünümlü Külotlu Çorap 189,00 TL

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YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5’li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...

Pilavlık pirinç 158,00 TL

Siyah zeytin 134,50 TL

Bulgur 50,00 TL

YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5’li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

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YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA!💥BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu: 5’li bıçak seti, epilasyon cihazı, tunik-pantolon...

BİM AKTÜEL 22 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU:

Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

Buzdolabı 11.990 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL

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