YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...

BİM, Ramazan ayına özel dev indirim kampanyasıyla alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. 11 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda tereyağı, tavuk ve yoğurt çeşitleri bütçe dostu fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. İşte, 11 Mart BİM indirim kataloğu ve güncel fiyat listesi!