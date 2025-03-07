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Haberler Yaşam YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 01:31 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 01:31

YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...

BİM, 11 Mart tarihinde alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Temel gıda ürünlerindeki büyük indirimler dikkatlerden kaçmıyor. Yoğurt, ayran, labne, tulum peyniri, tost peyniri, baget tavuk, revani çeşitleri, tereyağı, süt, salam, sucuk gibi ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca hazır kahve çeşitleri, gazlı içeçek çeşitleri, tuzlu leblebi, yer fıstığı, fındık kreması, gofret çeşitleri gibi pasta malzemeleri de büyük indirimlerle satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 11 Mart aktüel ürünler kataloğu...

YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...

BİM, Ramazan ayına özel dev indirim kampanyasıyla alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. 11 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda tereyağı, tavuk ve yoğurt çeşitleri bütçe dostu fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. İşte, 11 Mart BİM indirim kataloğu ve güncel fiyat listesi!

YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...

BİM AKTÜEL 11 MART KATALOĞU

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YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...

BİM AKTÜEL 11 MART KATALOĞU

YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...

BİM AKTÜEL 12 MART KATALOĞU