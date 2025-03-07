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YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
01:31
YENİ HAFTA SALI FIRSAT BROŞÜRÜ: BİM aktüel 11 Mart: elektrikli güveç, dolap, masa, kitaplık, tavuk, tereyağı, süt...
BİM, 11 Mart tarihinde alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Temel gıda ürünlerindeki büyük indirimler dikkatlerden kaçmıyor. Yoğurt, ayran, labne, tulum peyniri, tost peyniri, baget tavuk, revani çeşitleri, tereyağı, süt, salam, sucuk gibi ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca hazır kahve çeşitleri, gazlı içeçek çeşitleri, tuzlu leblebi, yer fıstığı, fındık kreması, gofret çeşitleri gibi pasta malzemeleri de büyük indirimlerle satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 11 Mart aktüel ürünler kataloğu...