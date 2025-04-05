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Haberler Yaşam YENİ HAFTA YENİ FIRSAT! A101 aktüel 10 Nisan broşürü: masaj aleti, blender seti, bebek yatağı, çim biçme makinesi
Giriş Tarihi: 05.04.2025 16:56 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:57

YENİ HAFTA YENİ FIRSAT! A101 aktüel 10 Nisan broşürü: masaj aleti, blender seti, bebek yatağı, çim biçme makinesi

A101 aktüel 10 Nisan Perşembe günü başlayacak olan yeni haftalık indirim kampanyası duyuruldu! Bu haftanın aktüel ürünleri arasında elektronik aletlerden beyaz eşyalara, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine ve temel gıda seçeneklerine kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanyanın öne çıkan fırsatları arasında masaj aleti, blender seti, kablosuz süpürge, çim biçme makinesi, bebek yatağı, saklama kapları ve çelik termos gibi ürünler yer alıyor. İşte, 10 Nisan A101 kataloğundaki tüm fırsatlar ve fiyatlar


YENİ HAFTA YENİ FIRSAT! A101 aktüel 10 Nisan broşürü: masaj aleti, blender seti, bebek yatağı, çim biçme makinesi

A101'in 10 Nisan Perşembe itibarıyla başlattığı yeni haftalık indirimler raflarda yerini aldı! Elektronik ürünlerden hijyen malzemelerine, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede ürünler, cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar bu katalogda yer alıyor. İşte, 10 Nisan A101 kampanyasındaki öne çıkan ürünler ve tüm detaylar!

YENİ HAFTA YENİ FIRSAT! A101 aktüel 10 Nisan broşürü: masaj aleti, blender seti, bebek yatağı, çim biçme makinesi

A101 AKTÜEL 10 NİSAN KATALOĞU YAYINDA!

Bluetooth Kulaklık 349 TL

Bluetooh Kulaklık 349 TL

Pro Max Cep Telefonu 4.899 TL

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YENİ HAFTA YENİ FIRSAT! A101 aktüel 10 Nisan broşürü: masaj aleti, blender seti, bebek yatağı, çim biçme makinesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ!

Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Makyaj Çantası 299 TL

Büyük Boy Valiz 839 TL

Orta Boy Valiz 739 TL

Kabin Boy Valiz 639 TL

Yastık Kılıfı 2'li 89,50 TL

Külotlu Çorap 109 TL

Pantolon Çorabı 45 TL

Soket Çorap 79,50 TL

YENİ HAFTA YENİ FIRSAT! A101 aktüel 10 Nisan broşürü: masaj aleti, blender seti, bebek yatağı, çim biçme makinesi

A101 İNDİRİMLERİ 10 NİSAN PERŞEMBE!

Cam Doğrayıcı 1.199 TL

Airfryer 8 Litre 2.599 TL

Çelik Kettle 499 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 749 TL

Elektrikli Çelik Cezve 459 TL

Dik Süpürge 2.999 TL

Çaykeyfi Çay Makinesi 1.499 TL

Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL

Hobi Kesim Makinesi 26.999 TL

YENİ HAFTA YENİ FIRSAT! A101 aktüel 10 Nisan broşürü: masaj aleti, blender seti, bebek yatağı, çim biçme makinesi

A101 AKTÜEL 10 NİSAN KATALOĞU YAYINDA!

Misinalı Yan Kesme 799 TL

Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.499 TL

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 2.799 TL

Şarjlı Çit / Çim Kesme Makinesi 799 TL