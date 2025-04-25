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YENİ HAFTADA RAFLARA GELİYOR! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...
Giriş Tarihi: 25.04.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
01:11
YENİ HAFTADA RAFLARA GELİYOR! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...
BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Yeni haftada temizlik ve hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Pekin ördeği, peynir, yoğurt, mantı, ayran, mısır yağı, krem şanti, puding, maya, çikolatalı sos, keçiboynuzu unu, süt gibi gıda ürünlerinde cazip fiyatlar müşterileri bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu ve fiyat listesi...