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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:23
İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar
BİM'in 13-16 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi belli oldu. Salı ve Cuma günleri mağaza raflarında yerini alacak indirimli ürünler arasında; gıda ürünlerinden mutfak malzemelerine, teknolojik aletlerden bahçe mobilyalarına ve seyahat valizlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Haftanın öne çıkan kampanyaları arasında 25 parçalık piknik seti, musluklu termos, katlanabilir piknik sepeti, bebek bezi, çamaşır yumuşatıcı ve çeşitli adaptör modelleri dikkat çekiyor. İşte, 13-16 Mayıs BİM aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve cazip fiyat seçenekleri...