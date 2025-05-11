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Haberler Yaşam İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:23

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar

BİM'in 13-16 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi belli oldu. Salı ve Cuma günleri mağaza raflarında yerini alacak indirimli ürünler arasında; gıda ürünlerinden mutfak malzemelerine, teknolojik aletlerden bahçe mobilyalarına ve seyahat valizlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Haftanın öne çıkan kampanyaları arasında 25 parçalık piknik seti, musluklu termos, katlanabilir piknik sepeti, bebek bezi, çamaşır yumuşatıcı ve çeşitli adaptör modelleri dikkat çekiyor. İşte, 13-16 Mayıs BİM aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve cazip fiyat seçenekleri...

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar

BİM, Mayıs ayının ikinci haftasına özel yeni aktüel ürün kataloğunu paylaştı. Her hafta sunduğu uygun fiyatlı ürünlerle tüketicilerin ilgisini çeken marketler zinciri, bu hafta da zengin içerikli ürün seçenekleriyle öne çıkıyor. Peki, 13-16 Mayıs tarihleri arasında BİM mağazalarında hangi ürünlerde kampanya var? İşte haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri ve fırsatları...

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025 SALI

Çikolata çeşitleri bu hafta BİM'de!!

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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025 SALI

Bebek Bezi 319,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 69 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül 199,00 TL

Deodorant 159,00 TL

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

Termo İzolasyonlu Çanta (~25 L): 369 TL

Katlanabilir Termo Piknik Çantası (25 L): 189 TL

Termos Sırt Çantası (18 L): 339 TL

Piknik Hasırı (150x210 cm): 299 TL

PVC Masa Örtüsü (140x180 cm): 149 TL

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA

5 Parçalık Oturma Grubu: 7.999 TL

3 Kişilik Gölgelikli Salıncak: 7.500 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.990 TL

Ahşap Çocuk Karyolası: 999 TL

Pelüş Oyuncak (20 cm): 299 TL