İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! BİM aktüel katalog 13-16 Mayıs 2025: piknik seti, musluklu termos, bebek bezler, deterjanlar

BİM, Mayıs ayının ikinci haftasına özel yeni aktüel ürün kataloğunu paylaştı. Her hafta sunduğu uygun fiyatlı ürünlerle tüketicilerin ilgisini çeken marketler zinciri, bu hafta da zengin içerikli ürün seçenekleriyle öne çıkıyor. Peki, 13-16 Mayıs tarihleri arasında BİM mağazalarında hangi ürünlerde kampanya var? İşte haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri ve fırsatları...