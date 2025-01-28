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Haberler Yaşam YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:42

YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…

ŞOK 29 Ocak-4 Şubat tarihlerini kapsayan aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Yeni haftada pek çok farklı kategoride cazip fiyatlar alışveriş severlerle buluşacak. İndirimli ürünler arasında özellikle temel gıdada zeytin, peynir, salep, fıstık ezmesi, sürme çikolata dikkat çekerken temizlik malzemelerinde bulaşık makinesi deterjanları ve yağ sökücülerin fiyatları takip ediliyor. Haftanın öne çıkan fırsatları ise bebek bezleri ve temizlik mopu, kovası oldu. Alışveriş listenizi hazırlamadan önce bu kaçırılmayacak kampanyalara göz atmayı unutmayın. İşte 29 Ocak-4 Şubat ŞOK aktüel ürün kataloğu ve cazip fiyatlarla dolu fırsatlar listesi!

YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…

ŞOK, yeni haftanın fırsat dolu aktüel kataloğuyla yayında! Beyaz eşyadan temizlik araç gereçlerine, temel gıdadan bebek bezlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, avantajlı fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Bu haftaki indirimler, alışveriş severlerin yüzünü güldürecek. İşte 29 Ocak-4 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar ve kaçırılmayacak indirimler!

YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…

ŞOK AKTÜEL 29 OCAK-4 ŞUBAT İNDİRİMLERİ

Siyah Zeytin 500g 79,90 TL
Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 269 TL
Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg 119 TL
Nohut 1000g 46,90 TL
Ketçap 27,90 TL
Domates Salçası 32,90 TL

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YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…

ŞOK AKTÜEL KATALOG 29 OCAK-4 ŞUBAT

Şampuan çeşitleri 1000 ml 69,90 TL
Zeytinyağlı Krem 54,90 TL
Bebek Bezi çeşitleri 116 TL
Kireç Önleyici 112 TL
Jel Yüzey Temizleyici 59 TL

YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…

ŞOK AKTÜEL 29 OCAK-4 ŞUBAT İNDİRİMLERİ

Klipsli Palet Mop 399 TL

Bahar Temizlik Seti + Kullan At Mendil 50 Adet 499 TL

Sprey Mop 399 TL

Hazneli Sprey El Mopu 119 TL

Yer Sileceği 49,95 TL

Cam Sil 29,95 TL

Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL

Lavabo Matı 49,95 TL

Şişe Temizleme Süngeri 49,95 TL

Sünger 39,95 TL

Pedallı Spin Mop 499 TL

Klipsli Mop 149 TL

Tablet Mop Set 279 TL

YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…

ŞOK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Klima (12.000 BTU) - 25.449 TL
Klima (24.000 BTU) - 47.499 TL
Çamaşır Makinesi (14 Kg) - 20.499 TL
Tam Otomatik Espresso Makinesi - 14.999 TL

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