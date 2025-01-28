YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…

ŞOK, yeni haftanın fırsat dolu aktüel kataloğuyla yayında! Beyaz eşyadan temizlik araç gereçlerine, temel gıdadan bebek bezlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, avantajlı fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Bu haftaki indirimler, alışveriş severlerin yüzünü güldürecek. İşte 29 Ocak-4 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar ve kaçırılmayacak indirimler!