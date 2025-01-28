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YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:42
YENİ HAFTADA SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel katalog 29 Ocak-4 Şubat 2025 indirimleri: Bebek bezleri, deterjanlar, temizlik mopu…
ŞOK 29 Ocak-4 Şubat tarihlerini kapsayan aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Yeni haftada pek çok farklı kategoride cazip fiyatlar alışveriş severlerle buluşacak. İndirimli ürünler arasında özellikle temel gıdada zeytin, peynir, salep, fıstık ezmesi, sürme çikolata dikkat çekerken temizlik malzemelerinde bulaşık makinesi deterjanları ve yağ sökücülerin fiyatları takip ediliyor. Haftanın öne çıkan fırsatları ise bebek bezleri ve temizlik mopu, kovası oldu. Alışveriş listenizi hazırlamadan önce bu kaçırılmayacak kampanyalara göz atmayı unutmayın. İşte 29 Ocak-4 Şubat ŞOK aktüel ürün kataloğu ve cazip fiyatlarla dolu fırsatlar listesi!